Британія: Росія навряд чи зможе вплинути на хід війни у найближчі тижні

Британська розвідка вважає малоймовірним, що Росія буде спроможна наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни протягом найближчих тижнів.﻿ Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії у вівторок, повідомляє Українська правда.

Розвідка називає дуже ймовірним, що Росія намагається відновити великі наступальні операції в Україні з початку січня 2023 року. Її оперативною метою майже напевно є захоплення решти утримуваних Україною частин Донецької області.

Однак, російським військам вдається просуватися вперед лише на кілька сотень метрів за тиждень. Це майже напевно пов'язано з тим, що Росії зараз не вистачає боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідних для успішних наступальних дій.

Найвище командування, ймовірно, розробляє плани, що вимагають від недоукомплектованих, недосвідчених підрозділів досягти нереальних цілей через політичний і професійний тиск, стверджується у зведенні.

"Російські лідери, ймовірно, і надалі вимагатимуть масштабних наступальних дій. Залишається малоймовірним, що Росія зможе наростити сили, необхідні для того, щоб суттєво вплинути на результат війни протягом найближчих тижнів" , – вважає британська розвідка.

Напередодні у британському відомстві оцінили, що російські сили протягом останнього тижня ускладнили становище для оборонців Бахмута.