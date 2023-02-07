Renault Nissan та Mitsubishi оголосили про нові умови співпраці

Renault-Nissan-Mitsubishi оголосили про "перезапуск" альянсу. У новій стратегії Renault-Nissan-Mitsubishi знайшлося місце пікапам та електрокарам, повідомляє 24 Канал.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi представив нову стратегію співробітництва. Цього плану партнери мають намір дотримуватися щонайменше 15 років. Він включає ребаланс перехресного володіння акціями, запуск нових проектів в Індії, Латинській Америці та Європі, а також співробітництво в галузі запчастин, післяпродажного обслуговування та зарядної інфраструктури для електромобілів.

Відносини між Renault та Nissan довгий час залишалися напруженими. Але зараз компанії, схоже, дійшли згоди і виробили нову стратегію, якої дотримуватимуться як мінімум 15 років. Перше та найголовніше – партнери провели ребалансування перехресного володіння частинками. Французи передадуть трастовому фонду 28,4% з 43,4% акцій Nissan, що належать їм. Як наслідок, обидві компанії зможуть голосувати лише 15 відсотками наявних у них акцій.

Renault продовжить отримувати по переведених у траст паперах дивіденди, а також залишить за собою право продавати їх у разі потреби. Причому Nissan матиме пріоритетне право на покупку. Голоси щодо цих акцій отримають статус нейтральних, крім особливих випадків: коли обирають або звільняють директора Nissan, призначеного Renault або Комітетом із призначення Nissan, або під час розгляду пропозицій акціонерів, не підтриманих радою директорів Nissan.

Друге – Nissan викупить 15-відсоткову частку Ampere, електромобільного та софтверного підрозділу Renault, а також разом із Mitsubishi стане клієнтом Horse. Під цим ім'ям ховається спільний проект Renault та Geely, що передбачає відкриття глобальних центрів розробки нових силових установок. Зрозуміло, все вищеперелічене не скасовує кооперації в галузі твердотільних батарей, що асистують програмних платформ і систем.