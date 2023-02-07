РФ вивела всі ракетоносії з Чорного моря через шторм – ОК "Південь"
Станом на ранок 7 лютого російські окупанти забрали всі ракетоносії з Чорного моря через сильний шторм. Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Українська правда.
"В морі продовжує вирувати дуже потужний шторм. Як для Чорного моря, то він максимально потужний – раніше такого не фіксувалося – це 5-7 балів. Саме тому корабельне угрупування ворога майже повністю укривається у пунктах базування. На чергуванні залишено два кораблі, але вони не є ракетоносіями – вони збирають інформацію про надводну обстановку", - повідомили у відомстві.
Гуменюк зазначила, що в Азовському морі також шторм, але не такий потужний – 2-3 бали.
Попри це РФ вивела свої кораблі – наразі їх в Азовському морі немає, а дослідження надводної обстановки окупанти здійснюють дистанційно.