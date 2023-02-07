Генштаб: Захисники за добу знищили понад тисячу окупантів

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила понад 133 тисячі солдатів, 3 245 танків, 2 232 артилерійські системи та 6 443 бойові броньовані машини.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 07.02.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 133 190 (+1 030) осіб ліквідовано,

танків – 3 245 (+14) од.,

бойових броньованих машин – 6 443 (+28) од.,

артилерійських систем – 2 232 (+1) од.,

РСЗВ – 461 (+0) од.,

засобів ППО – 227 (+0) од.,

літаків – 294 (+0) од.,

вертольотів – 284 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0) од.,

крилатих ракет - 796 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107 (+3) од.,

спеціальної техніки – 208 (+5).

Дані уточнюються.