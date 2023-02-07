Більшість американців - за продовження підтримки України - опитування

Майже через рік після початку війни між Росією та Україною підтримка України з боку американців залишається стабільною, в той же час серед республіканців найбільше тих, хто виступає за швидке закінчення війни навіть ціною територіальних втрат для України.﻿ Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Gallup з 3 по 22 січня, повідомляє Європейська правда.

Стабільні 65% дорослого населення США воліють, щоб Сполучені Штати підтримували Україну у поверненні її території, навіть якщо це призведе до затяжного конфлікту. Водночас 31% продовжують стверджувати, що воліли б бачити, як США докладають зусиль для швидкого завершення війни, навіть якщо це дозволить Росії зберегти за нею окуповану територію.

Адміністрація Байдена зробила підтримку України наріжним каменем своєї зовнішньої політики. Це може пояснити партійні розбіжності в цьому питанні - демократи набагато більше підтримують Україну, ніж республіканці та незалежні, - хоча більшість усіх трьох партійних груп підтримують продовження боротьби України за повернення своєї колишньої території.

Якщо, 81% виборців демократів виступають за продовження підтримки України до повернення нею захоплених територій, то серед виборців республіканців такої думки дотримуються 53%, серед незалежних – 59%.

Серед виборців республіканців найвищий відсоток тих, хто виступає за швидке завершення конфлікту, навіть ціною втрачених територій України – 41%. Серед виборців демократів такої думки дотримуються лише 16%, серед незалежних – 48%.

Більшість американців (39%) вважають, що підтримка, яка надається Україні у війні, є правильною. Ще 30% вважають, що США роблять недостатньо, 28% - занадто багато.

Майже половина республіканців (47%) вважають, що США роблять занадто багато, тоді як 48% демократів вважають, що американське втручання є адекватним. 41% демократів вважають, що США роблять недостатньо. Респонденти, які підтримують незалежних, рівномірно розділилися між двома таборами: по 35% вважають, що США роблять занадто багато і в потрібному обсязі. Демократи частіше, ніж незалежні та республіканці, вважають, що США роблять недостатньо.

Занепокоєння республіканських лідерів щодо політики в Україні зосереджене на тому, щоб утримати США подалі від прямого конфлікту з Росією і не пропонувати Україні те, що дехто називає "порожнім чеком". Інші занепокоєння стосувалися прозорості українського уряду.