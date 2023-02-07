Рада призначила Малюка головою СБУ

Верховна Рада призначила на посаду голови Служби безпеки України Василя Малюка, який тимчасово виконував обов'язки керівника спецслужби. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Железняк зазначає, що за відповідну постанову проголосували 324 депутати.

Пофракційно:

"Слуга народу" - 226

ЄС - 0

Батьківщина – 18

Платформа за життя та світ - 19

"За майбутнє" - 12

Голос - 0

"Довіра" - 15

"Відновлення України" - 17

Позафракційні – 17

На голосуванні був присутній президент України.

За словами Железняка, у своєму виступі Зеленський відзначив роль Малюка у протидії агресії, поверненні та звільненні українських героїв.