Землетрус у Туреччини та Сирії: число загиблих перевищило 5 тисяч
Кількість загиблих унаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії у вівторок перевищила 5 тисяч осіб, повідомляє Новое время.
За словами віцепрезидента Туреччини Фуата Октая, які наводить агентство Anadolu, кількість жертв землетрусів з епіцентром у турецькому Кахраманмараші сягнула 3 419 осіб. Поранення отримали 20 534 людей.
З-під завалів будинків у зоні руйнівних землетрусів у Туреччині врятовано понад 8 тисяч осіб.
У зону руйнівних землетрусів з-за кордону прибули 3 294 рятувальники, а про готовність до допомоги заявили 70 країн, представники 14 із них уже в зоні лиха.
У гуртожитках країни розміщено 380 500 жителів постраждалих провінцій.
У Сирії, за інформацією Anadolu, кількість жертв сягнула 1602 осіб, 3 649 постраждали.
Пошуково-рятувальні роботи тривають у районах Ідлібу, Алеппо, Хами, Латакії і Тартуса.
Як повідомляє інформагентство SANA, підконтрольне режиму Башара Асада, в Алеппо, Латакії, Хамі та Тартусі загинули 812 осіб, 1449 поранено.
Як повідомлялося, посольство України в Туреччині розшукало шістьох українців, які не виходили на зв‘язок після землетрусу.
Рано-вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Землетруси завдали серйозних руйнувань і Сирії