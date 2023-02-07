Клименко став новим міністром внутрішніх справ України

Ігор Клименко став новим міністром внутрішніх справ. Рішення про його призначення сьогодні було ухвалено на засіданні Верховної Ради, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

"Рада призначила Клименко І.В. на посаду міністра внутрішніх справ України" , - написав народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами представляв новопризначеного голову МВС прем’єр - міністр Денис Шмигаль.

За призначення Клименка проголосували 321 народний депутат.

Голосування по фракціях

"Слуга народу" - 224

"Европейська солідарність" - 0

"Батьківщина" - 18

"Платформа за життя та мир" - 18

"За майбутнє" - 13

"Голос" - 1

"Довіра" - 13

"Відновлення України" - 17

Позафракційні - 17

Що відомо про Ігоря Клименка

Ігор Володимирович Клименко народився 1972 року в Києві. Закінчивши Харківський військовий університет 94-го, Клименко пішов служити в армію. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію з психології, у 2019 – докторську.

Служба Клименко в органах внутрішніх справ розпочалася 1998 року. Першу високу посаду він обійняв 2015-го, очоливши департамент кадрового забезпечення Національної поліції України.

Вже через два роки Клименка було призначено заступником голови цього відомства, а у 2019 році став головою Національної поліції України.

Зміна міністра внутрішніх справ

На початку 2023 року, 18 січня, у Броварах сталася страшна трагедія. Вертоліт ДСНС звалився прямо на один із житлових мікрорайонів міста. Внаслідок катастрофи загинули 14 людей, у тому числі дитина та керівництво МВС, яке знаходилося на борту гвинтокрила.

Серед керівників міністерства загинули міністр, перший заступник міністра та державний секретар МВС.

У зв'язку з трагедією, причини якої розслідуються до цього дня, уряд призначив голову Нацполу Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ та поклав на нього виконання обов'язків голови МВС.