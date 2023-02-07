Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію
Фото: Facebook

Верховна Рада схвалила законопроекти президента щодо затвердження указів про продовження терміну дії військового стану та терміну проведення загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент ухвалив закони №8419 про укази президента щодо продовження терміну дії військового стану", - написав нардеп.

За відповідне рішення проголосували 348 народних обранців

Дія військового стану буде продовжена з 19 лютого 2023 року і триватиме знову 90 днів.

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