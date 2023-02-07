Усі області отримали ліміти, в Одесі аварійні відключення - Укренерго

У вівторок, 7 лютого, в енергосистемі зберігається дефіцит потужності та дещо зросло виробництво електроенергії, Одещина з аварійними відключеннями світла. Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

"Після аварійного ремонту включено в роботу один блок на одній із теплових електростанцій. Також в Україну здійснюється імпорт електроенергії. Однак наявний обсяг електроенергії, що виробляється, все ще недостатній для покриття споживання в повному обсязі" , - йдеться в повідомленні.

Вироблену електроенергію ділять на енергетичну та критичну інфраструктуру (водоканали, котельні, лікарні), а також покриття потреб промисловості та населення.

Усі обленерго отримали ліміти споживання на добу, проте в Одесі та прилеглих районах застосовуються аварійні відключення.

На ліквідації пошкоджень у регіоні цілодобово працюють 7 бригад "Укренерго" та бригада "ДТЕК Одеські електромережі".