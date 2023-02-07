В РНБО натякнули, що Україна вже може завдавати удари по Росії

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю CNN заявив, що з часом Україна отримає літаки-винищувачі F-16 американського виробництва, а вже зараз країна має зброю, яка здатна завдати удари по території Росії, повідомляє Українська правда.

"Це лише питання часу, коли ми отримаємо F-16. Вони обов'язково прийдуть. На жаль, тим часом ми втрачаємо наших людей, борючись за нашу незалежність" , - заявив секретар РНБО.

В інтерв'ю CNN Данілов також натякнув, що Україна здатна завдати удару по Росії на її власній території, за межами окупованої України.

"Що стосується російської території, то ніхто не забороняє нам знищувати цілі зброєю, виробленою в Україні. Чи є у нас така зброя? Так, є" , - підкреслив Данілов.

CNN нагадує, що західні країни заборонили Україні завдавати удари по території Росії зброєю, наданою Заходом.

Протягом війни на стратегічних об'єктах в Росії постійно відбуваються незрозумілі вибухи, але Україна ніколи публічно не визнавала свою відповідальність за ці удари.

Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у січні прогнозував атаки "все глибше і глибше" в Росії, не визнаючи відповідальності України. Тоді Буданов сказав ABC News, що він "дуже радий бачити" атаки всередині Росії, але до кінця війни не може відповісти, чи відіграє Україна роль у таких ударах.