Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях Туреччини, які пережили серію руйнівних землетрусів, повідомляє Новое время.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Надзвичайний стан буде запроваджено на три місяці.

"Ми оголошуємо десять провінцій, де сталися землетруси, зонами стихійного лиха. Щоб забезпечити швидке проведення пошуково-рятувальних та подальших робіт, ми ухвалили рішення оголосити надзвичайний стан на три місяці відповідно до статті 119 Конституції" , - пояснив Ердоган.

6 лютого на кордоні Туреччини та Сирії, у провінції Газіантеп, сталася серія землетрусів. Вони стали одними з найпотужніших і найруйнівніших за останні 100 років.

Станом на день 7 лютого загинуло понад 5000 осіб, з них близько 3600 у Туреччині та близько 1400 у Сирії. Постраждали понад 20 тисяч мешканців країн. Зруйновано також тисячі будівель.

Інфографіка: NV

З деякими українськими громадянами зник зв'язок.

Спікер МЗС України Олег Ніколенко повідомляв, що посольство розшукало шістьох українців, які не виходили на зв'язок після землетрусу в Туреччині.

За його словами, у частини громадян зруйнуване житло, вони оселилися у турецьких родичів.