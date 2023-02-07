Розвідка: Газпром створює власну приватну військову компанію

За даними української розвідки, російський енергетичний монополіст Газпром нафта створює власну приватну військову компанію задля «безпеки об'єктів паливно-енергетичного комплексу» країни, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Як повідомляється, відповідне розпорядження було підписане головою уряду РФ Михайлом Мішустіним.

За даними оприлюдненого розвідкою документа, засновниками організації стане Газпром із розміром статутного капіталу 70% та приватна охоронна організація Стаф-центр із часткою 30%.

Розпорядження уряду РФ / Фото: ГУР/Telegram

У розвідці зазначили, що при створенні відповідної організації уряд РФ посилається на закон, де зазначено, що підприємствам галузі «може бути надано право на заснування приватної охоронної організації» із розміром частки у статутному капіталі не менше 50%.

У ГУР додали, що у Росії продовжується «гонка озброєнь» серед основних політичних гравців, які активно створюють приватні армії за прикладом Євгенія Пригожина та його ПВК Вагнер.