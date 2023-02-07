Кабмін призначив голів для трьох обласних військових адміністрацій
Кабінет міністрів України 7 лютого ухвалив призначення нових голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської обласних військових адміністрацій, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду.
Уряд підтримав проекти Указів Президента України про призначення нових керівників обласних державних адміністрацій:
- Дніпропетровської області – Сергія Лисака
- Запорізької області – Юрія Малашка
- Херсонської області – Олександра Прокудіна.
Нагадаємо, 24 січня з посад звільнили п'ять голів обласних військових адміністрацій:
- Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;
- Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
- Олексія Кулебу – Київська ОВА;
- Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.
Як повідомлялось, Олексія Кулебу було призначено заступником голови Офісу президента.