Кабмін призначив голів для трьох обласних військових адміністрацій

Кабінет міністрів України 7 лютого ухвалив призначення нових голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської обласних військових адміністрацій, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду.

Уряд підтримав проекти Указів Президента України про призначення нових керівників обласних державних адміністрацій:

Дніпропетровської області – Сергія Лисака

Запорізької області – Юрія Малашка

Херсонської області – Олександра Прокудіна.

Нагадаємо, 24 січня з посад звільнили п'ять голів обласних військових адміністрацій:

Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;

– Дніпропетровська ОВА; Олександра Старуха – Запорізька ОВА;

– Запорізька ОВА; Олексія Кулебу – Київська ОВА;

– Київська ОВА; Дмитра Живицького – Сумська ОВА;

– Сумська ОВА; Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.

Як повідомлялось, Олексія Кулебу було призначено заступником голови Офісу президента.