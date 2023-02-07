Кабмін призначив голів для трьох обласних військових адміністрацій

Кабмін призначив голів для трьох обласних військових адміністрацій
Фото: Facebook

Кабінет міністрів України 7 лютого ухвалив призначення нових голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської обласних військових адміністрацій, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду.

Уряд підтримав проекти Указів Президента України про призначення нових керівників обласних державних адміністрацій:

  • Дніпропетровської області – Сергія Лисака
  • Запорізької області – Юрія Малашка
  • Херсонської області – Олександра Прокудіна.

Нагадаємо, 24 січня з посад звільнили п'ять голів обласних військових адміністрацій:

  • Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;
  • Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
  • Олексія Кулебу – Київська ОВА;
  • Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
  • Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.

Як повідомлялось, Олексія Кулебу було призначено заступником голови Офісу президента.

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