"Укренерго" заміряє ліміти: буде доба без відключень

Компанія "Укренерго" замірятиме ліміти споживання і протягом найближчих двох тижнів у кожному регіоні буде день, коли електроенергію не відключатимуть, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

"По всій Україні, починаючи з 8 лютого, будуть змінені ліміти споживання. По кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області" , — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в енергосистемі України існує дефіцит потужності, спричинений російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри у конкретний день, ліміти споживання можуть бути дещо знижені.

В "Укренерго" додали, що завдяки вимірам можна буде побачити поведінку споживачів, які мають постійний доступ до електроенергії.

"Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми. Такі вимірювання дадуть можливість враховувати при встановлені лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання" , — пояснили в компанії.

Отримані результати дозволять скоригувати обсяги лімітів для кожної області та забезпечити більш рівномірне розподілення наявної в системі потужності по регіонах.

Орієнтовний графік режимних вимірювань такий:

- 8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області;

– 9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області;

- 10 лютого: Волинська, Київська область;

– 13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;

- 14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;

– 15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;

- 16 лютого: Дніпропетровська область;

- 17 лютого: м. Київ, Чернівецька область;

- 20 лютого: Львівська, Одеська.

В "Укренерго" додали, що у разі повторення Росією масованих атак на енергетичну інфраструктуру режимні виміри будуть перенесені.