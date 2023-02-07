Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: що обговорювали

На тлі землетрусу на кордоні Туреччини та Сирії, внаслідок якого загинули як мінімум 5 тисяч осіб, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента у вівторок, 7 лютого.

Зеленський повідомив Ердогану, що він ухвалив рішення про надання гуманітарної допомоги Туреччині для сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в країні внаслідок землетрусів.

Глава держави заявив, що на допомогу народу Туреччини вирушив загін українських рятувальників та відправлено необхідну техніку.

"Українські фахівці мають відповідний досвід у подоланні наслідків природних катастроф та прибудуть до постраждалих регіонів у найкоротший час. Вони допомагатимуть з усім спектром робіт із ліквідації наслідків землетрусу" , — сказав Зеленський.

Станом на вівторок, 7 лютого, кількість загиблих внаслідок землетрусу на кордоні Туреччини та Сирії перевищила 5 тисяч.

У понеділок, 6 лютого, на кордоні Туреччини та Сирії — у провінції Ґазіантеп — стався землетрус — один з найпотужніших за останні 100 років.