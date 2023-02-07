Spigel: Німеччина відправить Україні 178 танків Leopard 1
Федеральний уряд Німеччини схвалив постачання Україні 178 танків Leopard 1, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у матеріалі німецького видання Spiegel
Перші танки мають бути доставлені в Україну вже влітку цього року, проте більша їх частина — не раніше, ніж наступного року. Згідно з повідомленням уряду, Німеччина планує офіційно оголосити план уввечері вівторка, 7 лютого.
Таким чином, Німеччина має намір поставити Україні набагато більше танків Leopard 1, ніж було відомо раніше, адже німецькі ЗМІ повідомляли, що Україна може одержати до 160 танків Leopard 1 з промислових складів Німеччини.