ГУР не підтвердило захоплення Росією низки селищ, про яке заявив Шойгу

Українська розвідка не підтвердила захоплення Росією низки селищ, у тому числі неподалік Бахмута, про яке оголосив міністр оборони РФ Сергій Шойгу у вівторок, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

"Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на селекторній нараді заявив про повний контроль з боку армії окупантів над населеними пунктами Соледар, Кліщіївка, Краснопілля, Благодатне, Миколаївка Донецької області та Підгірне, Лобкове Запорізької.

З міста Соледар українські війська було виведено ще 25 січня, про що офіційно повідомляло командування ЗСУ.

Щодо інших населених пунктів, то їхнє захоплення ворогом на даний час не підтверджується. Українські Сили оборони продовжують захист на кожному зі згаданих напрямків".

Розвідка також наголосила, що Шойгу свідомо не згадав той факт, що на всіх зазначених напрямках для ведення бойових дій активно залучено сили ПВК "Вагнер".

Ця інформація, як стверджує ГУР, замовчується російськими пропагандистськими ЗМІ, що свідчить про продовження конфлікту в середовищі військово-політичного керівництва РФ.