У МЗС розповіли про постраждалих українців у Туреччині внаслідок землетрусу

У Туреччині внаслідок землетрусу постраждали четверо українців. Також турецька сторона повідомила про двох ймовірно загиблих громадян України — українське посольство цю інформацію зараз перевіряє, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка.

Четверо потерпілих зазнали легких тілесних ушкоджень. Загроз життю немає, госпіталізація їм теж не потрібна. Постраждалих забезпечили тимчасовим житлом і продуктами харчування.

Загалом українські дипломати вже розшукали 38 громадян України. Також українські представники взаємодіють із турецькими рятувальними службами задля пошуку інших 19 українців, які не виходять на зв'язок.

Крім того, МЗС України готується відправити українських консулів в місто Газіантеп, розташоване неподалік епіцентру землетрусу. За словами Ніколенка, дипломати посольства зможуть прибути в зону стихійного лиха, коли дозволить ситуація на тлі оголошеного режиму надзвичайного стану в Туреччині.

Українські консули координуватимуть на місці допомогу українцям, доставлять їм теплі речі та предмети першої необхідності, стверджує Ніколенко. На зворотньому шляху посольство планує вивезти своїм транспортом тих українців, які захочуть переїхати до інших регіонів Туреччини.

Зазначимо, що 7 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині. Посол України в Туреччині Василь Боднар розповів, що на його виконання Державна служба з надзвичайних ситуацій направить до Туреччини до 100 рятувальників.

Згодом стало відомо, що у Туреччину вирушить пошуково-рятувальний загін Державної служби з надзвичайних ситуацій, який складається із 87 людей.

Для отримання допомоги потрібно звернутися на гарячу лінію посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98. Також діє гаряча лінія МЗС України: +380 44 238 15 88.

Для зв’язку з регіональними відділеннями турецького Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) є такі контакти:

AFAD MARAŞ: 0344 2214991;

AFAD ADANA: 0322 2272854;

AFAD HATAY: 0326 1120000;

AFAD GAZİANTEP: 0342 4281118;

AFAD DİYARBAKIR: 0412 3261158;

AFAD ADIYAMAN: 0416 2161231;

AFAD URFA: 0414 3137290.

Як повідомлялось, у ніч на 6 січня на півдні Туреччини, на околицях міста Газіантеп з населенням понад 1 млн осіб, стався землетрус магнітудою 7,8 бала.

Зазначимо, на півдні Туреччини та півночі Сирії триває рятувальна операція після двох землетрусів.

Президент Володимир Зеленський 6 лютого заявляв, що Україна готова допомогти Туреччині у зв'язку із землетрусом.