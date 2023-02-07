ЗМІ: Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 4,5 тисячі людей

У Туреччині внаслідок землетрусів, що сталися в країні напередодні, загинуло понад 4,5 тисяч людей. При цьому понад 26 тисяч отримали поранення, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Gazete Duvar.

Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) повідомило, що внаслідок землетрусу загинули 4544 особи, 26 721 особа отримала поранення.

При цьому кількість зруйнованих будівель становила 5775.

Крім того, кількість загиблих у різних районах Сирії збільшилася до 1782, а число поранених - до 3 749 осіб.

За даними сирійського державного інформаційного агентства SANA, 812 людей загинули і 1449 отримали поранення у підконтрольних сирійському уряду районах у провінціях Алеппо, Латакія, Хама та Тартус.

У новинах АА було заявлено, що в районах, підконтрольних ЗС Туреччини та Сирійській національній армії, загинули щонайменше 970 осіб та понад 2300 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, вчора в Туреччині, Сирії та Лівані почалися потужні землетруси, через які було зруйновано житлові будинки та інші будівлі.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу у зв'язку з трагедією.

Зазначимо, що через сильні землетруси в Туреччині могли загинути два українці, ще четверо наших громадян отримали поранення.