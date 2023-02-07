Посол України показав, як українські рятувальники вирушають до Туреччини

Українська рятувальна команда, яку відправляють до Туреччини для допомоги у подоланні наслідків руйнівних землетрусів, вже у дорозі, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар.

Василь Боднар зазначив, що команда вже вирушає у дорогу, та опублікував фото. За його словами, Україна також надасть гуманітарну допомогу.

Yaklaşık 90 kişiden oluşan arama kurtarma ekibimiz Türk halkının yaralarını sarmak için yola çıkıyor. Ayrıca insani yardımlar göndermeye de devam ediyoruz. pic.twitter.com/Vwz8iLCCTb — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) February 7, 2023

Нагадаємо, 7 лютого Кабмін погодив відправлення до Туреччини команди рятувальників чисельністю 87 осіб.

Як повідомлялося, рано вранці 6 лютого південний схід Туреччини та північний захід Сирії сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування.

Кількість загиблих в обох країнах вже перевищила 5 тисяч осіб, серед загиблих можуть бути двоє громадян України. Українські консули планують приїхати у місто Газіантеп для допомоги постраждалим українцям у регіоні, щойно дозволятиме ситуація.

Країни ЄС спрямували на допомогу Туреччині понад тисячу рятувальників.