Німеччина видала дозвіл на експорт Україні танків Leopard 1A5

Уряд Німеччини дав дозвіл на експорт бойових танків Leopard 1 A5 Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

"Уряд підтримує Україну в рамках європейського альянсу та у тісній координації з міжнародними партнерами, постачаючи основні бойові танки Leopard 1 A5 для законної самооборони проти агресивної війни РФ, яка суперечить міжнародному праву" , - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що Міністерство економіки та захисту клімату (BMWK), як формально відповідальний орган, що ліцензує, видало німецьким оборонним компаніям ліцензії на експорт до 178 основних бойових танків Leopard 1 A5 для України.

Скільки основних бойових танків Leopard 1 A5 фактично буде поставлено в Україну, залежить від необхідних ремонтних робіт.

"Фінансування та ремонт танків, а також навчання українських збройних сил здійснюється у тісній координації з європейськими країнами-партнерами Німеччини" , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна отримає понад сто старих бойових танків Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн.

Крім того, генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що концерн розраховує поставити 20-25 танків Leopard 1 в Україну цього року.