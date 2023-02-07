Боррель розкритикував Лаврова за його скандальну заяву про Молдову
Заява голови російського Міністерства закордонних справ Сергія Лаврова про те, що Захід нібито хоче перетворити Молдову на "анти-Росію", дискредитує його з інтелектуальної точки зору, повідомляє РБК-Україна.
Як повідомляє NewsMaker, про це голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив під час спільного брифінгу з прем'єром Молдови Наталією Гаврилицею.
"Дуже шкода, що пан Лавров, який колись був шановним дипломатом, вступив на цей шлях. Ці заяви дискредитують його в інтелектуальному плані. У тому, що він сказав, немає нічого серйозного", - наголосив Боррель.
При цьому Гаврилиця наголосила, що така заява Лаврова не враховує незалежність та територіальну цілісність Молдови.
Нагадаємо, раніше Лавров звинуватив Захід нібито у спробах перетворити Молдову на "анти-Росію".
Пізніше у МЗС Молдови назвали таку заяву частиною вже відомої загрозливої риторики російської дипломатії.