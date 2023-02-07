Зеленський провів наради з військовими і Будановим: про що говорили

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів кілька нарад з військовими і керівником розвідки. За його словами, захисники зберігають максимальну увагу на тому, що готують окупанти, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського.

"Традиційно провів кілька нарад із військовими, нараду з керівником розвідки. Зберігаємо максимальну увагу на тому, що готують окупанти. І на тому, що потрібно нашим воїнам, щоб ефективно протистояти. Причому на всіх напрямках.

Донеччина і схід, де найгарячіше, – я про них згадую щодня в таких зверненнях.

Південь звучить рідше, хоча стратегічне значення цих напрямків не менше. А зміцнюємо державу по всьому периметру".

Зеленський відзначив бійців на двох напрямках:

"Прикордонників, які воюють на Донбасі. За щоденну хоробрість і стійкість у боях. За результати. Луганський та Харківський прикордонні загони – я дякую вам, хлопці!

Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які забезпечують охорону півночі нашої держави. Суми, Чернігів, Київ, Житомирщина, Волинь. Оперативно-стратегічне угруповання "Північ".

Президент додав, що кожен напрямок має значення:

"Всі ворожі сценарії опрацьовуємо. Державу захищаємо".