ООН: Майже 40% населення України потребують гуманітарної допомоги

Координатор надзвичайної допомоги, заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що майже 13,3 млн. людей змушені залишити свої будинки з початку повномасштабного російського вторгнення, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

"Трагедія триває, і кінця їй не видно" , - заявив Гріффітс, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації в Україні.

Він навів такі цифри: понад 7 тисяч мирних жителів України, за його словами, було вбито. Це дані, які вдалося підтвердити ООН, хоча реальні цифри можуть бути набагато вищими.

Понад 8 млн українців були змушені втекти до сусідніх країн, 5,3 млн людей переміщено всередині країни — багато хто з них живе у колективних центрах. За даними ООН, це найбільший рух біженців із часів Другої світової війни.

"Допомоги потребують 17,6 млн осіб — 40% населення України. Напередодні жахливих роковин повномасштабного вторгнення нам доведеться ще багато зробити в плані гуманітарної допомоги, і ми можемо робити більше" , — констатував Гріффітс.

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, ймовірність ескалації війни Росії проти України продовжує зростати, тоді як шанси на мир між державами зменшуються.