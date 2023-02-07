Міністр оборони Німеччини: перші Leopard 2 будуть в Україні в кінці березня

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва у вівторок назвав термін передання Україні німецьких бойових танків Leopard 2A6, повідомляє Європейська правда.

Про це написало у Twitter міністерство оборони Німеччини.

"Наступні конкретні кроки для нашої підтримки України: міністр оборони Пісторіус зустрівся сьогодні в Україні, зокрема з президентом Володимиром Зеленським і колегою Олексієм Резніковим. Основні бойові танки Leopard 2A6 від Німеччини будуть доступні наприкінці березня" , – йдеться в повідомленні.

Nächste konkrete Schritte für unsere ???????? Unterstützung: Verteidigungsminister Pistorius sprach heute in der #Ukraine u.a. mit Präsident @ZelenskyyUa und seinem Amtskollegen @oleksiireznikov. Ende März stehen die #Kampfpanzer #Leopard 2 A6 aus ???????? zur Verfügung. pic.twitter.com/mAbgiza4Sp — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) February 7, 2023

Нагадаємо, 25 січня уряд Німеччини ухвалив рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard 2.

Крім того, Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні 178 танків Leopard 1 із промислових запасів.

Міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі з німецьким колегою у Києві повідомив, що Україна має отримати 80 Leopard 1 до кінця року, а перші два десятки мають надійти "до літа".