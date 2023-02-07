FT: РФ посилює свій вплив в Африці, аби відкрити другий фронт проти Заходу

Після втрати впливу в Європі Росія досягла певного успіху у зміцненні своїх позицій у Центральній Африці, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Financial Times.

Як зазначає видання, Кремль намагається створити в регіоні щось на зразок другого фронту для протистояння із Заходом. Інтереси Росії поширюються на низку країн - від Малі на заході до Судану на сході.

У регіоні, де великі території в минулому перебували під владою Франції, російські сили спонсорують поширення антифранцузької пропаганди, яку звинувачують у неоколоніальних амбіціях.

"Мета Москви - послабити Європу та відкрити фронт там, де Європа та Франція виглядають слабкими. Для досягнення цієї мети Росія використовує різні інструменти, у тому числі операції проти повстанців ісламізму, продаж зброї, просування автократії" , - вважає радник французького президента Самуель Рамані.

За словами експертів, особливо помітний вплив Росії у Центральноафриканській республіці - одній з найбідніших та найнестабільніших країн. Тут російська присутність полягає у перебуванні 1500 бійців ПВК "Вагнера", видобутку золота та алмазів і навіть виробництва горілки.

Міністр закордонних справ ЦАР Сільві Байпо-Темон підкреслила, що помилки, допущені Францією у цій країні, зіграли на руку Росії.

"Щойно французькі війська вийшли з республіки, їхнє місце посіли росіяни, які налагодили постачання зброї уряду, якому важко утримувати владу" , - наголосила вона.

Також РФ фінансує у ЦАР соціальні проєкти. Так, Росія оплатила реставрацію собору в Банґі, столиці ЦАР, який перейшов до Московського патріархату з Константинопольського, та створення шкільного класу для дітей-сиріт, де їх навчають російській мові. Російська мова також стала обов'язковою у місцевих університетах. Бійці "Вагнера" охороняють президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеру.

"Вони не просто його особиста охорона, він - їхній заручник" , - розповів FT західний дипломат, який працює в Банґі.

За даними видання, Росія мала причетність до військового перевороту у Буркіна-Фасо, де вже в січні новий уряд вимагав у французьких військ залишити країну. Президент сусідньої Гани Нана Акуфо-Аддо стверджує, що влада Буркіна-Фасо залучила бійців "Вагнера" для боротьби з джихадистами.

"Сьогодні російські найманці знаходяться на нашому північному кордоні" , - підтвердиив ганський лідер.

Крім того, Кремль налагодив добрі стосунки з адміністрацією Судану. За даними Мінфіну США, російські компанії заробляють на незаконному експорті золота, видобутого у цій африканській країні, і саме російська контрабанда цього золота фінансує путінську війну в Україні.

Нещодавно повідомлялось, що Євросоюз нездатний перешкодити торгівлі Росії з країнами Африки. При цьому ЄС не просить африканські країни "вибирати бік" у війні в Україні, а лише дотримуватись статуту ООН.

Нагадаємо, що попри повномасштабну агресію РФ проти України, ПАР двічі утрималася під час голосування важливих для України резолюцій в Генасамблеї ООН, а саме про засудження російського вторгнення та проти анексії РФ українських областей.

Крім того, також стало відомо, що Південна Африка може допомагати РФ оминати санкції. Так, нещодавно ЗМІ писали, що ПАР приховала вантаж з російського судна, що знаходиться під обмеженнями.