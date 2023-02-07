Посол: Загибель двох українців внаслідок землетрусу в Туреччині не підтвердилася

В результаті сильних землетрусів у Туреччині вважались загиблими двоє громадян України. Однак на щастя ця інформація не підтвердилась, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення посла України в Туреччині Василя Боднаря у Facebook.

За його даними, двоє українців, котрі раніше вважались загиблими, вийшли на зв'язок. Однак в якому вони стані і чи сильно почтраждали в результаті катастрофи - не відомо.

"На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з під руїн будинку" , - написав Бондар.

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, Туреччину вразили потужні землетруси. Вже відомо про понад 3,7 тисячі загиблих та 22 тисячі постраждалих.

Там через сильні землетруси у Туреччині могли загинути двоє українців, ще четверо наших громадян отримали поранення.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у 10 провінціях надзвичайний стан терміном на 3 місяці.