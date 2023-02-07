Міністр оборони Німеччини заявив, що світ був би кращим без Путіна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що вважає, що світ був би кращим без кремлівського диктатора Володимира Путіна, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Bild.

"Без вагань і без компромісів, світ без Путіна був би кращим" , — заявив міністр.

Він також зазначив, що підтримка України має продовжуватись, не дивлячись на ядерний шантаж російського диктатора.

"Мене це не дуже лякає. Одне — те, що відбувається всередині, а інше — те, що відбувається в пропаганді. Зрештою, ніхто з нас не знає, що робить Путін, але це не повинно заважати нам надавати розумну підтримку спільно з нашими союзниками" , — заявив Пісторіус.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков анонсував багато позитивних для України новин після зустрічі з німецьким колегою Борисом Пісторіусом у вівторок, 7 лютого.

7 лютого уряд Німеччини видав німецьким військовим компаніям ліцензію на постачання Україні 178 танків Leopard 1A5.

Пісторіус повідомляв, що Україна отримає понад 100 танків Leopard 1A5 із кількох країн Європи.