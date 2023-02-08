Погода в Україні на 8 лютого: На півдні пройде сніг

Сьогодні, 8 лютого, у південних областях України очікуються опади у вигляді снігу, місцями ожеледиця. Температура в Києві близько 2-4° морозу. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру, повідомляє Ділова столиця.

"Невелика хмарність. Без опадів, лише вночі у Карпатському регіоні та на півдні країни невеликий, у Криму помірний сніг" , - пишуть синоптики.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу, в Карпатах вночі 13-18°, удень 5-10° морозу, в південній частині вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

На Київщині без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура в області вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 10-12° морозу, вдень 2-4° морозу.