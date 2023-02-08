Ситуація на фронті на ранок 8 лютого: інформація Генштабу

За добу 7 лютого Сили оборони України відбили атаки російської армії в районах 22 населених пунктів Луганської та Донецької областей. Окупанти завдали 8 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснили 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Краснопопівка, Шипилівка та Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Спірне, Вимка, Бахмут Іванівське , Першотравневе, Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка та Богоявленка Донецької області" , - зазначили у Генштабі.

Крім того, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстріли зазнали райони населених пунктів Заруцьке, Попівка та Садки Сумської області та Ветеринарне, Стрелеча, Червоне, Глибоке, Липке, Стариця, Мореховець, Зелене, Ненудне, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Ольховатка, Червоне Перше, Новомлинськ та Кам'янець. Окупанти задіяли БПЛА з бойовим навантаженням у районі Волфіно Сумської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямах під вогневий вплив потрапили райони понад 40 населених пунктів. Серед них — Дворічна, Гряниківка, Кучерівка, Куп'янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове, Крохмальне, Вишневе, Червонопопівка та Кузьмине Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невка. Ворог завдав авіаударів у районах Котлярівки, Крохмального та Білогорівки.

На Бахмутському напрямку обстрілу зазнали, зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Желєзнянське, Парасковіївка, Червона Гора, Бахмут, Іванівське, Миколаївка, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Веселе Донецької області. Загалом понад 30 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Мар'їнка, Перемога, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Ненудне Донецької області. Авіаційні удари окупантів фіксувалися недалеко від Авдіївки, Невельського та Мар'їнки. У районі Водяного російські загарбники скидали з БПЛА на позиції українських військ аерозольні сльозогінні гранати нелетальної дії К-51.

На Запорізькому напрямку вогневої поразки зазнали районів понад 30 населених пунктів, зокрема, Новополь, Ольговське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Малі Щербаки та Степове Запорізької. Ворог завдав авіаударів поблизу Ольговського та Гуляйполя.

На Херсонщині від ворожого вогню постраждали 17 населених пунктів. Зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Мілове, Зміївка, Новоберислав, Козацьке, Львові, Тягинка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Янтарне, Берегове, Громадне та Херсон.

"У населеному пункті Каїри Каховського району Херсонської області російські окупаційні війська примусово відбирають у місцевого населення цивільні автомобілі" , - додали у Генштабі.

Також авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Українські захисники знищили російський штурмовик СУ-25, вертоліт Мі-24 та 2 ворожі БПЛА типу "Орлан".

Українські артилеристи та ракетники вразили два пункти управління ворога, сім районів зосередження живої сили та склад боєприпасів.