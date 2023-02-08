У Франції сотні тисяч людей взяли участь у протестах

У вівторок сотні тисяч французів вийшли на третій раунд протестів проти запланованої пенсійної реформи, нові загальнонаціональні страйки порушили роботу громадського транспорту та шкіл, а також постачання електроенергії, нафти та газу, повідомляє Європейська правда.

Протести відбулися наступного дня після того, як французькі законодавці розпочали обговорення пенсійного законопроекту, який передбачає підвищення мінімального віку виходу на пенсію з 62 до 64 років. Цей законопроект є головним законодавчим актом другого терміну президента Еммануеля Макрона.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, у Парижі, Ніцці, Марселі, Тулузі, Нанті та інших містах на марші вийшли понад 750 тисяч осіб. Це менше ніж під час останнього протесту 31 січня. За даними організаторів, в акціях прийняли майже 2 мільйони людей.

Майже 60 тисяч протестувальників у французькій столиці пройшли маршем від площі Опери через все місто з плакатами "Збережи свою пенсію" та "Оподатковуйте мільярдерів, а не бабусь".

Більшість паризького маршу пройшла мирно, але були спалахи безладів; поліція повідомила, що затримала 17 людей за "кидання снарядів" та передбачуваний вандалізм.

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн у вівторок захистила урядовий план, але припустила, що має місце для коригування.

"Я переконана, що можна знайти точки дотику. Я переконана, що ми можемо покращити цей текст разом. Це буде через дебати, протистояння ідей і, звісно, повагу" , - сказала вона, звернувши увагу на графіті, які з'явилися на місці проведення засідань. Національна асамблея, у тому числі на дверях, позначених цифрою "60".

Якщо нічого не буде зроблено, сказала Борн, податки та соціальні відрахування зростуть, а також збільшиться безробіття та знизиться купівельна спроможність. Від цього постраждають пенсіонери зі скромними пенсіями та "всі ті, хто працював все своє життя, і, звичайно, не великі боси", сказала вона.