Землетруси в Туреччині та Сирії: кількість загиблих наблизилася до 8 тисяч
Внаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії загинули понад 7900 людей, десятки тисяч було поранено, повідомляє Європейська правда.
Кількість жертв руйнівних землетрусів, що сталися в понеділок на півдні Туреччини, зросла до 5894 людей, повідомив віце-президент Туреччини Фуат Октай у перші години середи.
Октай повідомив, що кількість поранених унаслідок потужних підземних поштовхів у провінції Кахраманмараш становить 34 810 людей.
"Втрата кожного громадянина глибоко засмучує нас" , - сказав Октай журналістам, додавши, що влада продовжує рятувальні роботи, щоб допомогти тим, хто вижив.
За його словами, обрушилося 5775 будівель. З-під уламків будівель було врятовано понад 8000 людей.
Країна оголосила надзвичайний стан на три місяці в 10 провінціях для того, щоб пошуково-рятувальні операції та інші заходи були проведені якнайшвидше.
Сирійська цивільна оборона, відома як "Білі каски", заявила у вівторок, що кількість загиблих у районах, що утримуються повстанцями, на північному заході Сирії зросла до 1220 осіб, а кількість поранених - до 2600.
"Очікується, що ці цифри значно зростуть через те, що під завалами перебувають сотні сімей" , - додали у групі.
"Наші команди продовжують пошуково-рятувальні операції у складних умовах" , - йдеться у повідомленні, в якому йдеться про понад 400 повністю зруйнованих будівель, понад 1300 частково зруйнованих будівель та тисячі інших, які були пошкоджені землетрусом.