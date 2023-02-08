Землетруси в Туреччині та Сирії: кількість загиблих наблизилася до 8 тисяч

Внаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії загинули понад 7900 людей, десятки тисяч було поранено, повідомляє Європейська правда.

Кількість жертв руйнівних землетрусів, що сталися в понеділок на півдні Туреччини, зросла до 5894 людей, повідомив віце-президент Туреччини Фуат Октай у перші години середи.

Октай повідомив, що кількість поранених унаслідок потужних підземних поштовхів у провінції Кахраманмараш становить 34 810 людей.

"Втрата кожного громадянина глибоко засмучує нас" , - сказав Октай журналістам, додавши, що влада продовжує рятувальні роботи, щоб допомогти тим, хто вижив.

За його словами, обрушилося 5775 будівель. З-під уламків будівель було врятовано понад 8000 людей.

Країна оголосила надзвичайний стан на три місяці в 10 провінціях для того, щоб пошуково-рятувальні операції та інші заходи були проведені якнайшвидше.

Сирійська цивільна оборона, відома як "Білі каски", заявила у вівторок, що кількість загиблих у районах, що утримуються повстанцями, на північному заході Сирії зросла до 1220 осіб, а кількість поранених - до 2600.

"Очікується, що ці цифри значно зростуть через те, що під завалами перебувають сотні сімей" , - додали у групі.