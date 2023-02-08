Захисники за добу знищили понад 900 окупантів, літак, вертоліт та 8 танків

Сили оборони України ліквідували 910 окупантів, 15 бойових броньованих машин, 8 танків, літак та гелікоптер лише за минулу добу, повідомляє Українська правда.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 08.02.23 орієнтовно склали: