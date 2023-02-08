Захисники за добу знищили понад 900 окупантів, літак, вертоліт та 8 танків

Захисники за добу знищили понад 900 окупантів, літак, вертоліт та 8 танків

Сили оборони України ліквідували 910 окупантів, 15 бойових броньованих машин, 8 танків, літак та гелікоптер лише за минулу добу, повідомляє Українська правда.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 08.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 134 100 (+910) осіб ліквідовано,
  • танків - 3253 (+8) од.
  • бойових броньованих машин – 6 458 (+15) од.,
  • артилерійських систем – 2 236 (+4) од.,
  • РСЗВ – 461 (+0) од.,
  • коштів ППО – 228 (+1) од.,
  • літаків – 295 (+1) од.,
  • вертольотів – 285 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 961 (+3) од.,
  • крилатих ракет - 796 (+0) од.,
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 112 (+5) од.,
  • спеціальної техніки – 211 (+3) од.

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