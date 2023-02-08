Захисники за добу знищили понад 900 окупантів, літак, вертоліт та 8 танків
Сили оборони України ліквідували 910 окупантів, 15 бойових броньованих машин, 8 танків, літак та гелікоптер лише за минулу добу, повідомляє Українська правда.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 08.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 134 100 (+910) осіб ліквідовано,
- танків - 3253 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 6 458 (+15) од.,
- артилерійських систем – 2 236 (+4) од.,
- РСЗВ – 461 (+0) од.,
- коштів ППО – 228 (+1) од.,
- літаків – 295 (+1) од.,
- вертольотів – 285 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 961 (+3) од.,
- крилатих ракет - 796 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 112 (+5) од.,
- спеціальної техніки – 211 (+3) од.