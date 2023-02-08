США продовжать підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно

Президент США Джо Байден, виступаючи перед Конгресом, наголосив, що США продовжать підтримувати Україну. Він додав, що вторгнення Путіна в Україну — це тест, під час якого Америці слід відповісти на важливі для себе питання, повідомляє Новое время.

Він нагадав, що рік тому президент Росії Володимир Путін розв'язав жорстоку війну проти України.

Байден назвав її «вбивчим нападом, який викликає в пам'яті образи смерті та руйнування, яких зазнала Європа під час Другої світової війни».

Американський президент зазначив, що вторгнення Путіна до України — це тест, під час якого Америці варто було б відповісти на важливі для себе питання.

"Чи збережемо наші основні базові принципи? Ми боротимемося з тероризмом? Ми захистимо демократію? Це дуже важливо і для цього необхідно підтримувати світ, припиняючи дії агресора, який загрожує вашій безпеці. І через рік ми знаємо відповідь: так, ми зробимо це. І ми це зробили" , - заявив Байден.

Він зазначив, що США зробили «те, що вміють найкраще» — об'єднали НАТО, очолили глобальну коаліцію допомоги Україні та продовжують підтримувати наш народ.