У Китаї відмовилися від телефонної розмови зі США

Китай відхилив прохання США про телефонний дзвінок після того, як ті збили їхню повітряну кулю, що літала територією Америки, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

Після збиття кулі міністр оборони США Ллойд Остін хотів зателефонувати своєму китайському колегі Вею Фенхе, щоб "зменшити напруженість" і спробувати "відповідально управляти відносинами Америки та Китаю". Однак йому відмовили у цьому.