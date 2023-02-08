У Китаї відмовилися від телефонної розмови зі США
Китай відхилив прохання США про телефонний дзвінок після того, як ті збили їхню повітряну кулю, що літала територією Америки, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.
Після збиття кулі міністр оборони США Ллойд Остін хотів зателефонувати своєму китайському колегі Вею Фенхе, щоб "зменшити напруженість" і спробувати "відповідально управляти відносинами Америки та Китаю". Однак йому відмовили у цьому.
"Комунікація між нашими збройними силами особливо важлива в такі моменти. На жаль, КНР відхилила наш запит" , - повідомили в американському міноборони.