Британська розвідка повідомила про ситуацію в дельті Дніпра і на Кінбурнській косі

За даними британської розвідки, на півдні України після виходу російських військ із західного берега Дніпра у листопаді 2022 року продовжуються бойові зіткнення та розвідка на складній мережі островів та водних шляхів, що утворюють дельту річки, повідомляє Новое время.

У зведенні відомства у Twitter йдеться, що російські сили використовували невеликі човни, щоб зберегти присутність на ключових островах.

При цьому Україна кілька разів успішно застосовувала далекобійну артилерію для нейтралізації російських форпостів.

Обидві сторони, ймовірно, також розмістили невеликі групи на Кінбурнській косі, додали у відомстві.

За даними розвідки, і Україна, і РФ прагнуть зберегти свою присутність у цих районах, щоб контролювати морський доступ до стратегічно важливої річки та попереджати про будь-які спроби своїх противників розпочати масштабну атаку через річку.

У відомстві вважають малоймовірним, що Росія намагатиметься форсувати Дніпро — це було б дуже складно та дорого.