Україні потрібніші БМП, ніж танки – аналітик

Серед усіх видів бронетехніки найменше Україні потрібні саме танки, які привернули до себе стільки медійної уваги протягом останніх тижнів, вважає провідний західний аналітик, директор із російських досліджень Центру військово-морського аналізу в Арлінгтоні (штат Вірджинія) Майкл Кофман, повідомляє Українська правда.

На думку експерта, Україні набагато більше, ніж танки, і у великих кількостях потрібні бойові машини піхоти. І те, що їй обіцяли сотні так званих "убивць танків" БМП Bradley – це важливіше, ніж "Леопарди".

За словами Кофмана, БМП необхідні як для відбиття майбутнього російського наступу, так і для контрнаступу України пізніше – ймовірно, наприкінці весни-початку літа.

Аналітик наголосив, що під час будь-яких наступальних операцій, навіть найуспішніших, "Україна може очікувати, що втратить сотні машин", але, на його думку, нові поставки перекриють ці втрати.

Кофман також зазначив, що Росії не пощастило, що зима і в Україні, і в інших країнах Європи виявилася теплішою, ніж зазвичай. Це призвело до того, що потреби в електроенергії в Україні виявилися нижчими, так само як і витрати газу в європейських країнах.

Тим часом, припускає експерт, кількість ракет, які Росія випускає по Україні під час обстрілів, "починає знижуватися до тієї кількості ракет, яку вони можуть випустити за місяць".