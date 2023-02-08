Зеленський у середу відвідає Британію

Президент Володимир Зеленський у середу, 8 лютого" відвідає Велику Британію.﻿ Про це, з посиланням на Sky News, повідомляє Європейська правда.

"Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибуде до Великої Британії, щоб зустрітися з Ріші Сунаком та українськими військовими", - йдеться у повідомленні.

"Візит президента Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між нашими двома країнами" , – заявив прем’єр Ріші Сунак, якого цитує Evening Standard.

З початку російського вторгнення Зеленський здійснив лише одну поїздку за межі України, коли поїхав до Сполучених Штатів і зупинився в Польщі на зворотному шляху перед Різдвом.

Очікується, що Зеленський також виступить перед британським парламентом.

Після цього він у четвер має прибути до Брюсселя для участі в саміті ЄС.