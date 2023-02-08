СБУ провела перевірку щодо Баканова і засекретила її результати
Служба безпеки України провела службову перевірку щодо ского колишнього голови Івана Баканова, її результати засекречено, повідомляє Українська правда.
В СБУ виданню зазначили, що провели перевірку стосовно колишнього голови спецслужби Івана Баканова, водночас її результати є інформацією з обмеженим доступом.
"Служба безпеки інформує громадськість про свою діяльність з урахуванням усіх наявних норм і обмежень", - повідомили у відомстві.