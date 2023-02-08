Зеленський прилетів до Британії, планується зустріч із королем

Президент України Володимир Зеленський щойно приземлився у британському аеропорту Станстед.﻿ ﻿Зеленський вже зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком в аеропорту.﻿ Про це, з посиланням на ВВС, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Sky News повідомляє, що Зеленський попрямує на Даунінг-стріт для переговорів з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, а потім виступить у парламенті о 13:00 (за українським часом о 15:00).

Також Букінгемський палац підтвердив, що король Чарльзом ІІІ проведе аудієнцію з Зеленським у королівській резиденції сьогодні вдень.

Зеленський у Британії планує зустрітися з прем'єром країни Ріші Сунаком, міністром оборони Беном Воллесом та українськими військовими. У нього також запланована зустріч з британським королем Чарльзом ІІІ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський відвідає саміт глав держав та урядів ЄС, який запланований на 9 й 10 лютого в Брюсселі. The Guardian писало, що в ЄС виник конфлікт через витік інформації про візит президента до Брюсселя.