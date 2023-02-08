В Брюсселі все ще чекають на Зеленського, з'явилися деталі – ЗМІ
У Брюсселі очікують, що після візиту до Британії президент України Володимир Зеленський прибуде також на саміт ЄС. Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на свої джерела, повідомляє Європейська правда.
"Президент України має виступити на пленарному засіданні Європейського парламенту в Брюсселі завтра до полудня на короткій 1-годинній сесії, а потім відвідати саміт ЄС після цього" - написав він, уточнивши, що все ще обережно оцінює можливість візиту.
Нагадаємо, після витоку інформації про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя спалахнули взаємні звинувачення серед офіційних осіб ЄС, що викликало занепокоєння щодо його безпеки.