The Telegraph: Росія під час нового наступу може захопити ще частину України

Росія знову наступає після значних українських успіхів в Харківській і Херсонський областях у другій половині 2022 року. Останні кілька тижнів були найбільш кривавими в і без того кривавій війні, а обидві сторони зазнають важких втрат. Варто бути готовим, що стане ще гірше. Про це в статті для The Telegraph пише командир піхоти у відставці полковник Річард Кемп, повідомляє Дзеркало тижня.

Кемп нагадує про слова міністра оборони України Олексія Резнікова, який сказав, що Росія мобілізувала значно більше, ніж 300 тисяч солдатів. І можливо навіть йдеться про півмільйона нових бійців. Ці сили стікаються в Україну, готуючись до великого наступу у найближчі дні і тижні. Київ теж накопичує сили і забезпечує їх сучасною технікою, яку передав Захід. Втім, Владімір Путін має більшу перевагу у чисельності військ, ніж на початку вторгнення рік тому.

«Попри постійні оптимістичні репортажі про те, що у Росії закінчуються артилерійські снаряди, запаси Путіна дуже великі. А його заводи працюють цілодобово, виготовляючи ще більше» , - пише Кемп.

Наприкінці минулого року Росія була змушена вивести свої війська на кращі позиції, обмінявши території на час і накопичуючи ресурси для запланованого «удару молотом». Тим часом Москва виснажує українські сили на сході, ослаблюючи їх перед новою російською атакою. Здебільшого це робиться силами піхоти.

В бій кидають «витратні» війська, що відповідає давньому російському стилю. Водночас, Кремль береже артилерійські снаряди і бронемашини, які теж дуже важливі для швидкого «бліцкригу», який планує Путін.

«Досі на Заході був поширений наратив, що Україна комфортно перемагає у війні, попри бомбардування її великих міст. Але реальність більш складна. За останніми підрахунками, кожна зі сторін зазнала до 120 тисяч втрат. Це навряд чи ознака тріумфу для України.

А попереду може бути ще гірше: правда в тому, що недавно обіцяна Україні техніка, зокрема далекобійні ракети, танки і інші бронемашини, навряд чи будуть доставлені вчасно, щоб вплинути на цю битву, якщо Путін почне наступ згідно з графіком, про який говорить Київ» , - зауважує британський військовий.

Він вказує, що зважаючи за великі ресурси і кількість людей, Москва зможе витримати вищий рівень втрат. Саме тому Росія зазвичай демонструє кращий результат у війнах, які тривають довго. Адже з часом вона може витримати більше. Навіть сьогодні Путін не боїться великих втрат. Непропорційна частина його солдатів походять з віддалених провінцій, а не з міст на зразок Москва і Санкт-Петербург, де потік мішків з тілами могли б підірвати підтримку як самого Путіна, так і розв’язаної ним війни.

Інший тривожний момент полягає в тому, що хоч російська армія показала жахливі результати, деякі українські повідомлення з фронту свідчать, що Росія вчиться на своїх помилках і проводить необхідні покращення хоча б на рівні бойової тактики і дисципліни.

«Російська армія стікала кров’ю, але призначила нових командирів і, як в часи Другої світової війни, цілком можливо, почала оговтуватися від попередніх катастроф. Тому ми повинні бути готовими до значних російських завоювань у найближчі тижні. Нам потрібно бути реалістами щодо того, наскільки погано все може бути. Інакше шок може розбити рішучість Заходу» , - пише полковник Кемп.

Він вказує на те, що протилежне відбулося минулого літа і осені, коли слабка підтримка в деяких частинах Європи і США була посилена успіхами України.