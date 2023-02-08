Рєзніков заявив про перезапуск антикорупційного управління Міноборони
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про перезавантаження антикорупційного управління та запровадження механізму громадського контролю після корупційного скандалу навколо Міноборони, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Резніков у Facebook, Центр протидії корупції.
"Щодо попередження і запобігання корупції. Діємо наразі по наступних напрямках. Перший – перезавантажуємо антикорупційне управління Міноборони, шукаємо кадри. Другий – формуємо громадський антикорупційний механізм, відкриті до співпраці".
Центр протидії корупції повідомив, що Міноборони запросило їх у "робочу групу для напрацювання питань щодо створення громадської антикорупційної ради".
У ЦПК заявили, що не планують брати участь:
"Вибачте, але у нас немає довіри до керівництва міністерства, щоб йти працювати в робочу групу з незрозумілими повноваженнями і метою".
Що цьому передувало:
- Журналісти опублікували розслідування, яке викрило Міноборони на закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами.
- Через це було звільнено заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Прокуратура повідомила їм про підозру.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 5 лютого стверджував, що фракція "Слуга народу" проголосує за звільнення міністра оборони Олексія Резнікова.
- Пізніше Арахамія заявив, що цього тижня кадрових змін в обороні не буде.