Справа MH17: Путін ухвалив рішення про передачу ЗРК Бук

Існують вагомі підстави вважати, що рішення про постачання зенітно-ракетного комплексу Бук бойовикам «ДНР» ухвалив російський диктатор Володимир Путін. Про це йдеться в доповіді Об'єднаної слідчої групи (JIT), яка розслідує катастрофу рейсу MH17, повідомляє Новое время.

Вони посилаються на записи телефонних розмов, у яких російські чиновники кажуть, що рішення про надання військової підтримки залишається за главою Кремля.

"Рішення про надання підтримки відклали на тиждень, тому що була лише одна людина, яка могла ухвалити це рішення — не генерал чи міністр оборони —, а та людина, яка була безпосередньо підзвітна народові і яка зараз на саміті у Франції" , — цитують розслідувачі чиновника, який пояснює процес ухвалення рішень у Росії щодо «військової підтримки».

Тоді, 5 і 6 червня 2014 року, Путін був у Франції на святкуванні Дня висадки союзників під час Другої світової війни.

