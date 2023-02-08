У ДСНС розповіли, чи загрожують землетруси на території України

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, ризики землетрусу на території України є, але вони далеко не такі значні, як у Туреччині, повідомляє Новое время.

Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.

"У першу чергу це (повідомлення про ймовірність землетрусу в Україні — ред.) поширюється з метою посіяти паніку серед населення. Безумовно, ризики є, але вони не такі значні, як на території Туреччини. І зараз говорити, що Україні загрожує такого ж роду масштабні землетруси, ми не можемо. Є відповідні фахівці, які можуть це підтвердити" , — наголосив Демчук.

У ніч проти понеділка, 6 лютого, на кордоні Туреччини та Сирії — в провінції Газіантеп — стався землетрус — один із найпотужніших за останні 100 років. Після цього було кілька потужних афтершоків. Надзвичайний стан був оголошений у десяти провінціях, допомогу запропонували десятки країн.

Внаслідок землетрусу в Туреччині і Сирії вже загинули понад 11 тисяч людей.