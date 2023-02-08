Зеленський: Росія програє і перемога над нею змінить світ
Президент Володимир Зеленський під час виступу у парламенті Великобританії заявив, що Росія програє у війні, і це змінить світ.
"Ми завжди будемо здобути гору над злом. Це лежить в основі наших і ваших традицій. Але як тільки старе зло переможено, нове намагається підняти голову... Але ми знаємо: свобода - переможе, ми знаємо, що Росія - програє", - сказав Зеленський, а зал на цих словах почав аплодувати.
Він додав, що перемога змінить світ і це будуть зміни, яких світ довго потребував.
"Британія йде разом з нами до найбільшої перемоги в нашому житті. Це буде перемога над самою ідеєю війни. Після перемоги будь-який агресор - великий чи малий - знатиме, що на нього чекає у разі атаки на міжнародний порядок", - додав президент.