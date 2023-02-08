Зеленський: Росія програє і перемога над нею змінить світ

Президент Володимир Зеленський під час виступу у парламенті Великобританії заявив, що Росія програє у війні, і це змінить світ.

"Ми завжди будемо здобути гору над злом. Це лежить в основі наших і ваших традицій. Але як тільки старе зло переможено, нове намагається підняти голову... Але ми знаємо: свобода - переможе, ми знаємо, що Росія - програє" , - сказав Зеленський, а зал на цих словах почав аплодувати.

Він додав, що перемога змінить світ і це будуть зміни, яких світ довго потребував.