ЗМІ: Зеленський після візиту до Великобританії вирушить до Франції

ЗМІ: Зеленський після візиту до Великобританії вирушить до Франції
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у середу, 8 лютого, після візиту до Великобританії вирушить до Франції, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили інформовані джерела з посиланням на французький канал BFMTV.

"Після візиту до Лондона український президент має цієї середи ввечері вирушити до Парижа. Його поїздка до Великобританії є його другим візитом за кордон з початку російського вторгнення", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 8 лютого Володимир Зеленський прибув з візитом до Лондона, де зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком і виступив у британському парламенті. Також планується його зустріч із королем Чарльзом III.

Перший візит Зеленського за кордон після початку повномасштабного вторгнення відбувся 21 грудня 2022 року до США.

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