В ОПУ повідомили подробиці візиту Зеленського до Британії

У середу, 8 лютого, президент Володимир Зеленський у Лондоні зустрівся з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком, щоб обговорити реалізацію української формули миру, військову допомогу, вступ України до ЄС та низку інших питань, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

Зеленський подякував британському народу та особисто Сунаку за всебічну підтримку України в протидії агресії РФ. Він підкреслив, що Британія є надійним партнером і другом України, який став одним зі світових лідерів у допомозі нашій державі.

"Дякую за зусилля щодо зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено покинули свої домівки через російську війну" — сказав президент.

Зеленський поінформував Сунака про ситуацію на фронті та ключові потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці. Він підкреслив важливість отримання Україною необхідної зброї від партнерів для того, щоб зупинити російський наступ та звільнити усі тимчасово окуповані території.

Лідери також обговорили оборонну співпрацю та весь комплекс питань двостороннього порядку денного: реалізацію формули миру, євроатлантичну інтеграцію України, майбутню підтримку з боку Британії, можливість залучення британської сторони до повоєнної відбудови України та низку інших перспективних проєктів.

Окремо обговорювалося питання недопущення російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський прибув до Лондона для низки важливих зустрічей, зокрема, з прем'єром Ріші Сунаком і британським монархом Чарльзом III.