Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли зенітні самохідні установки Gepard та снаряди до них, повідомляє Новое время.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Загалом у новому пакеті допомоги було передано:

дві зенітні установки Gepard та 6000 снарядів до них;

шість вантажівок-навантажувачів на 15 тонн;

шість мобільних антенно-щоглових систем;

п'ять автомобілів для прикордонників;

29 генераторів;

10 контейнерів.

Все окрім генераторів та контейнерів було поставлено Україні безпосередньо зі складів промисловості.

Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва повідомляв, що до кінця лютого 2023 року українські військові отримають керовані ракети для систем ППО та п'ять зенітних танків Gepard.

7 лютого Німеччина видала німецьким військовим компаніям ліцензію на постачання Україні 178 танків Leopard 1A5. Пісторіус повідомляв, що Україна отримає понад 100 танків Leopard 1A5 із кількох країн Європи.